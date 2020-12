València combatrà l'absentisme escolar a través d'una comissió especial

La ciutat de València comptarà amb una Comissió Municipal contra l'absentisme escolar que reunirà els diversos agents implicats en la lluita contra aquest fenomen, des d'integrants del Consell Escolar fins a experts de la Conselleria d'Educació, passant per la Policia Local.Així ho ha anunciat la regidora d'Educació de l'Ajuntament de València, Maite Ibáñez, en una roda de premsa al costat del secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, per fer balanç del primer trimestre d'un curs "extraordinari i complex" per la pandèmia de Covid-19, però que està funcionant "raonablement bé" gràcies a l'esforç dels equips directius, docents, famílies i alumnat, han remarcat els dos responsables.Entre les accions més destacades previstes a la ciutat en matèria escolar, l'edil ha subratllat la posada en marxa d'aquesta Comissió Municipal sobre absentisme, de nova creació i que ve a desplegar el pla contra l'absentisme escolar amb el qual ja compta la Regidoria des de 2018. A hores d'ara, els diferents grups de treball en els barris de València tenen en seguiment un total de 1.081 casos d'alumnes.Es tracta de supòsits que ja estaven detectats i no es deuen a absències pel temor als contagis de coronavirus en l'àmbit escolar una por que s'ha reduït des de l'inici de curs, ha aclarit Ibáñez. La comissió --que mantindrà una o dues reunions a l'any-- pretén ser un fòrum en el qual els diferents perfils professionals que treballen en aquest àmbit posen en comú les seves aportacions. D'aquesta manera, l'organisme estarà integrat per representants de Consell Escolar Municipal --ja s'ha sol·licitat la concreció de les persones--, experts de la Conselleria d'Educació, de la Policia Local i de la Secció del Menor de la Regidoria de Benestar social.