El BCE augmenta el pla antipandèmia en 500.000 milions

Totes les mirades del món econòmic estaven posades aquest dijous en el complex de Frànkfurt on té la seu el Banc Central Europeu (BCE), i les expectatives s'han complert. La institució presidida per Christine Lagarde ha augmentat en 500.000 milions d'euros el programa extraordinari de compra de deute per fer front als efectes de la pandèmia, i l'han ampliat fins al març del 2022.Amb aquest reforç, el programa antipandèmia del BCE arriba als 1,85 milions d'euros, quan fins ara preveia 1,35 milions d'euros. A més, farà compres "fins que consideri que la crisi del coronavirus ha acabat", en una frase que ha fet recordar al "whatever it takes" de l'anterior president, Mario Draghi, quan en la fase més crítica de la crisi de deute de l'eurozona va anunciar que la institució financera injectaria tants fons com fossin necessaris.El BCE també ha anunciat que reinvertirà el deute que vagi vencent com a mínim fins a finals del 2023. A més, la cúpula del BCE ha decidit mantenir els tipus d'interès sense canvis, al 0% el d'operacions principals de finançament, al 0,25% el de facilitat de crèdit i al -0,5% el de facilitat de dipòsit.El sol anunci de l'adopció de mesures anticrisi per part del BCE ja ha reduït el cost de finançament del deute dels estats a mínims històrics. La institució anunciarà aquest dijous les previsions macroeconòmics per a l'eurozona, que per primer cop inclouen projeccions per al 2023.

