El Govern obre un expedient sancionador a la residència de Tremp per «importants mancances»

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha obert un expedient sancionador per les "importants mancances" detectades en la gestió del brot de coronavirus a la residència Fundació Fiella de Tremp, que ja ha provocat la mort de 42 usuaris . La gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha explicat aquest dijous al migdia en roda de premsa que en el moment de la intervenció de la residència, el passat 28 de novembre, Salut es va trobar amb una "situació descontrolada i clínicament molt complicada".Farreny ha assegurat que s’han detectat "moltes carències" pel que fa a la "gestió de la informació", així com dels "registres de medicació, cures i traspàs de la informació" per part de l'anterior direcció. Segons ha indicat, la residència no havia fet els registres d’informació, no s'havia fet una correcta sectorització, no s'havien creat els circuits i tampoc no es feia un ús correcte dels Equips de Protecció Individual (EPI). També s'han detectat mancances en el tractament dels residus i en el trasllat de la roba contaminada.Segons les dades d’aquest dijous a les quals ha tingut accés, el nombre de defuncions entre els residents es manté en 42 persones. Segons fonts properes al centre, el brot de la residència continua actiu i afecta actualment 92 residents i 42 treballadors.D’aquests 92 residents positius, 78 es troben a la residència i 13 estan ingressats a l’ Hospital Comarcal del Pallars de Tremp. A més, hi ha un positiu provinent d’aquest brot a la residència de Guissona. El director assistencial de l’ Hospital Comarcal del Pallars , Eduard Sanjurjo, ha assenyalat que actualment la situació de la residència es troba "en fase d’estabilització i millora".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor