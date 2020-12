Cinc centres de Barcelona inicien una prova pilot d'un pla de digitalització amb programari obert

Un total de cinc centres de Barcelona iniciaran una prova pilot d'un pla de digitalització amb programari obert. L'Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb el Consorci d'Educació de Barcelona, posarà en marxa aquest projecte, impulsat per l'entitat Xnet. L'objectiu és generalitzar l'accés lliure i segur a la tecnologia digital als centres educatius de primària i secundària públics de la ciutat. Xnet ha assegurat que es busca una digitalització "segura i respectuosa amb la sobirania de les dades" i que permeti "salvaguardar de manera integral els drets digitals de la comunitat educativa en els centres educatius". El projecte preveu l'actualització d'eines existents i adequar-les a les necessitats dels centres.La previsió és que els cinc centres que comencen el pilot tinguin plenament operatives les noves eines de treball al març. Gràcies a la infraestructura digital i a l’acompanyament en la capacitació digital, els centres podran fer ús dels recursos i instruments per facilitar l’educació, especialment l’ensenyament en línia en entorns segurs i on les dades generades siguin gestionades, controlades i auditades per part de qui genera les pròpies dades.Xnet s'encarregarà del seguiment i avaluació del programa, anomenat Pla de Digitalització Democràtica, així com de dissenyar la seva escalabilitat conjuntament amb la Direcció d'Innovació Democràtica, el Consorci d'Educació de Barcelona i el Comissionat d'Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona.Durant els propers mesos es desplegarà una plataforma amb diverses eines de programari obert i auditable. Això anirà acompanyat d'un servei tècnic i de formació permanent per a l'ús diari d'aquestes eines. En línies generals, els centres tindran servidors segurs per a emmagatzemar dades amb criteris ètics i respectuosos amb els drets humans i digitals, un paquet d'aplicatius i eines lliures i auditables i el servei tècnic i de formació.La iniciativa busca promoure l'ús d'infraestructures que siguin 100% segures, auditables i que defensin la sobirania de les dades personals i d'altres drets vinculats a l'era digital. També vol desplegar accions formatives i d'acompanyament d'ús d'aquestes tecnologies per al professorat i tota la comunitat educativa, així com desenvolupar l'esperit crític envers internet i els entorns digitals.El projecte ha de permetre també aprendre conceptes bàsics sobre privacitat i seguretat a la xarxa, generar capacitat d'emprenedoria de proximitat i sobre la base de criteris ètics, reduir la despesa a llarg termini i fer que els centres "puguin escollir la tecnologia que utilitzen basant-se en propostes i decisions raonades".El consistori ha afirmat que més enllà de garantir l’educació a distància en cas de confinament total, parcial o temporal, aquesta tecnologia ha de ser un recurs més per la capacitació digital amb independència de pandèmia o confinament. La previsió és ampliar els centres que hi formen part a partir del proper curs.L’Ajuntament de Barcelona invertirà en aquesta primera fase del projecte 140.000 euros del pressupost municipal de 2021.

