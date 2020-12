Els Bombers confirmen un tercer mort en l'incendi de la nau de Badalona

El cap dels Bombers, David Borrell, ha confirmat una tercera mort en l'incendi de la nau ocupada al barri de Gorg de Badalona. "Hem trobat una tercera víctima mortal i hem mirat la meitat de la superfície, queda l'edifici dos i no descartem que hi puguin haver més persones", ha afirmat.Falta per inspeccionar un segon edifici, segons ha informat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, per la qual cosa encara no s'ha confirmat si hi ha més víctimes mortals. Sàmper ha explicat que els cossos de les tres persones que han perdut la vida s'han trobat "a la part posterior de l'edifici", després que l'incendi comencés a la part anterior. "L'efecte fugida es va produir a la part posterior de la nau, on no hem pogut accedir", ha explicat.Notícia en ampliació

