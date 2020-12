Quins al·lèrgics és millor que no rebin la vacuna de Pfizer?

Altres notícies que et poden interessar

El Regne Unit deixava caure aquest dimecres, l'endemà de vacunar els primers ciutadans contra la Covid , una bomba informativa: després de detectar casos adversos, les autoritats del país recomanaven als al·lèrgics evitar el vaccí de Pfizer . Ara, però, l'Agència Reguladora de Medicaments i Productes de Salut (MHRA, per les seves sigles en anglès) ha precisat la seva recomanació.Així doncs, qui no hauria de rebre la vacuna desenvolupada per Pfizer i BioNTech? Qualsevol persona "amb un historial d'anafilaxi a una vacuna, medicina o aliment". El matís és important, ja que inicialment la recomanació de no vaccinar-se era extensiu a tots aquells ciutadans amb un "historial important" de reaccions al·lèrgiques.Segons informa l'MHRA, fins aquest dimecres s'havien detectat dos casos d'anafilaxi i un altre de "possible reacció al·lèrgica" després de la vacunació. Totes les persones afectades "van rebre un tractament ràpid i s'estan recuperant bé".Davant d'aquesta experiència, les autoritats britàniques han definit un protocol de vacunació que, entre altres qüestions, inclou un kit per respondre a una anafilaxi. "El tractament immediat ha d'incloure un tractament primerenc amb 0,5mg d'adrenalina intramuscular (0,5ml d'adrenalina 1:1000 o 1mg/ml), amb més adrenalina intramuscular cada 5 minuts. Els professionals de la salut que supervisen el servei d'immunització han d'estar capacitats per a reconèixer una reacció anafilàctica i estar familiaritzats amb les tècniques de reanimació d'un pacient amb anafilaxi", indica.La institució defensa la seguretat de la vacuna a nivell general: "podem estar completament segurs que ha complert amb els sòlids estàndards de seguretat, qualitat i efectivitat. Les dades de seguretat també han estat avaluades per l'organisme assessor independent del govern, la Comissió de Medicaments Humans. Cap vacuna seria aprovada tret que compleixi amb aquests estrictes estàndards, d'això en podem estar segurs".

