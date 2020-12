Curset de drets humans i diversitat ideològica per a l'agressor de dos independentistes a Badalona

L'home que va agredir dos independentistes en un bar de Badalona el setembre del 2018 ha acceptat aquest dijous un any de presó, 1.800 euros de multa i 4.152 euros d'indemnització per dos delictes de lesió de la dignitat. A més, no es podrà acostar ni comunicar amb les víctimes durant sis anys i té prohibit exercir cap professió en l'àmbit educatiu, esportiu i de lleure durant cinc anys. Durant la vista oral a l'Audiència de Barcelona, el fiscal no s'ha oposat a la suspensió de la pena de presó durant dos anys mentre pagui la indemnització i faci un curs de prevenció de comportaments violents i de drets humans i diversitat ideològica. A més, ha demanat públicament disculpes a les víctimes, que les han acceptat.Segons ha acceptat l'acusat, Abel B.G., de 37 anys, cap a les 13.40 hores dels 14 de setembre del 2018 es va dirigir a la terrassa d'un bar de Badalona, i va sentir que les víctimes, a les quals no coneixia, parlaven en català sobre política. Sense cap discussió ni enfrontament previ, i "amb voluntat d'humiliar-los o menysprear-los en pensar que la seva ideologia era independentista, els va dir 'fills de puta, independentistes, us matarem a tots'". Va tirar una jardinera a terra, va llençar dos cops una cadira a un dels agredits, al qual va impactar en una ocasió, i el va començar a agredir. El va fer caure a terra mentre li deia "et mataré, et tallaré el coll, no quedareu ni un viu".Quan la dona va intentar parar l'agressió, l'acusat li va donar una forta empenta, i l'agredida va impactar amb el colze amb una tanca. L'altre agredit va aconseguir aixecar-se de terra i l'acusat va fer veure que li tiraria una cadira altra vegada, el va agafar fortament per la samarreta, li va trencar i el va esgarrapar diversos cops. A l'agredit li van caure les ulleres a terra i es van fer malbé.L'home, de 64 anys, va patir diverses lesions a les cervicals, les espatlles, el tòrax, el genoll i el peu. Va estar cinc dies impedit i deu més amb cures, i encara té dolor articular. La dona va patir lesions al colze, les cervicals i una fissura en una costella, que també va trigar quinze dies en curar-se.Per tot això, el ministeri públic demanava dos anys i mig de presó per dos delictes d'odi i contra la integritat moral, i 11.152 euros en concepte de multa i indemnització a les víctimes, a més de no poder acostar-s'hi ni comunicar-s'hi durant sis anys, i prohibició de fer cap feina en l'àmbit docent, educatiu i de lleure durant set anys.

