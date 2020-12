El regal sexual que ha rebut Rosalía i que tothom està comentant: què és i quant val?

Rosalía va voler compartir aquest dimecres amb els seus seguidors els regals que li havia enviat Kourtney Kardashian, amb qui manté una molt bona relació des de fa més d'un any. De tots els productes que li va fer arribar –n'hi havia moltíssims- el que més va cridar l'atenció a la cantant i als seus fans va ser l'Ora 3, un vibrador que val més de 160 euros.Està ideat per imitar els moviments de la llengua i oferir una sensació molt similar a la del sexe oral. Està fabricat amb tecnologia PreMotion: una tècnica que permet que la part de l'objecte en contacte amb el cos es mogui de manera precisa i ferma.A més a més, ofereix dotze modalitats diferents de vibració, està fabricat amb silicona de tacte ultrasuau i és submergible. Tenint en compte tot això, no és d'estranyar que valgui més de 100 euros, si bé és cert que es poden torbar productes similars a preus més assequibles.

