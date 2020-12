Més de 45.000 persones van morir en la primera onada del coronavirus a l'Estat

Altres notícies que et poden interessar

Més de 45.000 persones van morir per coronavirus a l'Estat en la primera onada. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) , a partir dels certificats mèdics de defunció, que eleven significativament el nombre de defuncions oficials que s'havien donat fins ara des del govern espanyol.En concret, es van registrar 32.652 defuncions amb el virus identificat i 13.032 persones que van morir per sospita de Covid-19 i amb símptomes compatibles amb la malaltia, segons l'INE.En global, durant els primers cinc mesos del 2020 es van produir a Espanya 231.014 defuncions, 43.537 més que en el mateix període de l'any anterior, fet que suposa un increment del 23,2%. D'aquestes morts, cal destacar les morts per malalties infeccioses que van augmentar un 1.687,7% respecte als cinc primers mesos de 2019, corresponent el 67,5% de les defuncions a pacients amb Covid identificat i el 26,9% a pacients sospitosos.Aquestes dades es desprenen de l'avanç publicat per l'INE aquest dijous, amb caràcter provisional fins que es difonguin les definitives durant l'any 2021. De moment, s'observa una variació del nombre de morts amb una tendència diferenciada entre els mesos de gener i febrer i del març al maig. Així, el nombre de defuncions va baixar un 4,3% durant el gener i febrer respecte a el mateix període de 2019 (amb 3.568 menys), mentre que en el període de març a maig de 2020 el nombre de defuncions es va incrementar un 44,8%, de 47.105 més.En conclusió, les dades mostren que la xifra de morts causades pel virus durant la primera onada de la pandèmia són molt superiors a la xifra de 29.000 morts que consten a les estadístiques oficials de Covid-19, que només tenen en compte a les personen que van morir amb una prova analítica positiva, i s'acosten molt més a les xifres d'excés de mortalitat a partir dels registres civils.

