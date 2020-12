Condemna històrica: 127 anys de presó per a l'educador de Mollerussa que abusava de menors

L'exeducador social de Mollerussa Òscar Gallinat ha acceptat 127 anys i 10 mesos de presó per corrupció i abús sexual de 27 menors. Segons ha avançat Segre i confirmat fonts judicials l'acusat ha arribat a un acord amb les parts en el que suposa la condemna més alta imposada a Lleida. El pacte, que es ratificarà a l'Audiència, inclou que només compleixi 15 anys i 6 mesos de presó de la totalitat de la pena.L'acusat, de 46 anys, està en presó preventiva des del maig de 2019 i quan es va destapar el cas era treballador de l'Ajuntament de Mollerussa fent tasques d'educació i mediació. Se'l va detenir per crear perfils falsos a les xarxes, on es feia passar per una menor d'uns 14 anys i contactava amb joves per obtenir fotos sexuals.L'acusat va portar a terme aquesta pràctica almenys entre el 2013 i fins a mitjan 2019, quan va ser detingut. La investigació del cas ha pogut identificar 18 menors, tots homes, que li haurien enviat arxius, i també 8 amb els qui hauria contactat però sense poder obtenir material. La majoria d'aquests menors són de les comarques de Ponent, vinculats a clubs esportius. L'acusat també ha reconegut que va fer tocaments a un nen de 12 anys de Mollerussa durant una extraescolar mentre estava treballant pel consistori.La pràctica d'aquest tipus de delicte és coneix com a 'child grooming' i arran de la investigació es va poder trobar abundant material com vídeos i fotografies dels menors que l'acusat emmagatzemava en diferents dispositius. Per tot plegat, està previst que se'l condemni per més d'una vintena de delictes de corrupció de menors en la modalitat de captació per a l'elaboració i distribució de material pornogràfic i diversos delictes d'abús sexual de menors. La suma és de 127 anys i 10 mesos de presó i 25 anys més de llibertat vigilada.Malgrat tot, només complirà 15 anys i 6 mesos de presó efectiva en compliment de l'article 76.1 del Codi Penal, que determina que el màxim de compliment efectiu de la pena no podrà superar el triple del temps pel qual se li imposi la més greu de les penes en què hagi incorregut. La pena més greu en aquest cas és de 5 anys i dos mesos de presó

