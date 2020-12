Sorpresa a Itàlia en redescobrir quin va ser el seu primer pacient de coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

El coronavirus ja havia arribat a Itàlia, el primer país d'Europa que va entrar en situació d'emergència per la pandèmia, el novembre del 2019. És a dir, tres mesos abans que es registrés oficialment el primer infectat de Covid, Mattia Maestri, el 20 de febrer del 2020. Així ho revela un estudi de la Universitat Estatal de Milà publicat a la revista Emerging Infectious Diesases , segons el qual el pacient 1 a Itàlia va ser un nen de 4 anys que va anar a urgències a Milà el dia 30 de novembre amb problemes respiratoris i vòmits.Els investigadors ho han descobert després d'analitzar les proves que van fer-li aquell dia al petit. L'endemà de visitar l'hospital, li van aparèixer taques a la pell, semblants a les que provoca el xarampió. El nen va tenir símptomes durant més d'una setmana. Segons explica La Reppublica , el que es podria considerar el nou pacient 1 del país no havia viatjat a l'estranger abans de contraure la malaltia. "És, per tant, una infecció local", conclou el degà de la Facultat de Medicina de la universitat milanesa, Vincenzo Zuccotti.El mateix doctor explica el procés clínic del jove pacient: "el 21 de novembre, el nen presenta tos i rinitis. Una setmana després, el 30 de novembre, se'l trasllada a urgències amb símptomes respiratoris i vòmits. L'1 de desembre, desenvolupa una erupció similar al xarampió. El 5 de desembre (14 dies després de l'inici dels símptomes), se li fa la prova. Resultat: negatiu".

