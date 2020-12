Nit tràgica a Badalona. Un incendi en una nau industrial ocupada ha provocat almenys dos morts i una vintena de ferits , entre els quals n'hi ha de crítics i molt greus. L'edifici ha quedat completament devorat per les flames, tal com es pot apreciar en les següents fotografies fetes per l'Agència Catalana de Notícies sobre el terreny.

