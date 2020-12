La justícia belga decidirà sobre l'extradició de Lluís Puig el 7 de gener

El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les prendrà una decisió sobre l'extradició de l'exconseller Lluís Puig el pròxim 7 de gener. Això és el que han indicat els seus advocats a la sortida de la vista que s'ha celebrat aquest dijous al Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les, el tribunal de segona instància, després que la fiscalia belga recorregués la decisió del de primera instància de rebutjar l'euroordre en considerar que el Tribunal Suprem no era "competent" per demanar la seva extradició a l'Estat espanyol. En la vista, la defensa ha reclamat al que Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les que desestimi el recurs i torni a denegar l'extradició.El jutjat de primera instància, que s'anomena la Cambra del Consell, va rebutjar a l'agost la tercera euroordre contra Puig. Va argumentar que el Tribunal Suprem no era l'òrgan competent per demanar l'extradició de l'exconseller, en una decisió que va ser llegida com una victòria de l'independentisme a l'exili i un cop dur per a Pablo Llarena. Les defenses, de fet, preveuen utilitzar aquesta decisió en les causes que continuen obertes a l'estranger i també en el suplicatori que afecta els eurodiputats de Junts. En el cas de Puig, el magistrat belga va fer referència a la resolució del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l'ONU, que a banda de demanar diverses vegades l'alliberament dels presos polítics, també va dir que el Suprem era incompetent en el cas del referèndum.La fiscalia belga, que representa en aquest cas els interessos de l'estat espanyol, va presentar recurs a la decisió del jutjat de primera instància i ara la qüestió es troba sobre la taula del Tribunal d'Apel·lació, que haurà de decidir en les pròximes setmanes. El ministeri fiscal belga sosté que el tribunal de primera instància no havia de valorar si el Suprem era o no competent per a demanar l'extradició de Puig i, de fet, discrepa de la decisió final del jutge. En qualsevol cas, després d'exposar de nou els arguments, l'exconseller té una nova cita amb la justícia el 7 de gener. Sigui quina sigui la decisió final, encara hi ha la possibilitat de presentar un tercer recurs, en aquest cas al Tribunal de Cassació, que tindria l'última paraula.

