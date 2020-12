Albiol assenyala els ocupants de la nau incendiada: «Venien droga i causaven problemes als veïns»

L’alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, assegura que l’Ajuntament sabia “perfectament” les condicions que envoltaven la nau industrial ocupada i que aquesta passada nit ha cremat , provocant un mínim de dues víctimes mortals. El batlle ha denunciat que ens els darrers tres anys a l’interior de la nau s’hi duien a terme activitats il·lícites com ara venda de droga, i que s’havien registrat robatoris i altres situacions que generaven problemes de convivència. No obstant, defensa que no s’hi ha pogut accedir donat que l’immoble tenia un ús adquirit d’habitatge, i puntualitza que deu minuts abans de l’avís del foc s’hi havia dut a terme una actuació conjunta de Guàrdia Urbana i Policia Nacional de control de l’entorn.La nau va ser ocupada fa uns vuit anys, segons ha detallat Albiol, i des de que ell va recuperar l’alcaldia, ara fa uns sis mesos, assegura que l’Ajuntament "coneixia perfectament la situació" que es vivia a l’immoble. "Mai no havia generat conflictes fins fa dos o tres anys, quan hi va arribar gent conflictiva, que generen problemes importants amb la resta de veïns de seguretat i de convivència", ha assenyalat Albiol en una atenció als mitjans.L’alcalde ha enumerat un conjunt de conflictes que assegura que es generaven a l’entorn de la nau, i que han empès a dur a terme accions policials a l’entorn d’aquest espai. "Hi ha venda de droga, robatoris, amenaces als veïns, i hi ha persones que sortien en condicions que generaven problemes de convivència", detalla."Coneixíem de dalt a baix què s’hi feia aquí", ha afegit Albiol, que apunta que el consistori hi ha intervingut ja sigui tant des d’una vessant de seguretat com des de serveis socials. En aquest sentit, ha destacat que tenen constància que antigament hi havia arribat a haver menors, però que en els darrers mesos no en tenien quantificats.De fet, en el seu retorn, Albiol va restaurar el passat mes d’agost la Unitat Omega a la Guàrdia Urbana de Badalona. Es tracta d’un grup específic destinat a fer actuacions immediates a les zones on es detecten conflictes com ara vinculats amb la convivència, però que, no obstant, no poden accedir a espais com l’afectat aquesta passada nit, segons ha detallat ell mateix.Amb tot, Albiol ha detallat que a primera hora d’aquest matí hi ha disset persones ingressades a l’hospital, i que del gruix de persones que hi havia a la nau, que estima entre 100 i 150, s’ha pogut censar unes 60 persones. "D’elles, de les que han demanat ser ateses i sol·licitar acollida a la nit n’hi ha 15", ha dit.

