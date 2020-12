Foment demana una injecció de 50.000 milions d'euros a l'economia

Altres notícies que et poden interessar

"Ajuts directes, no crèdits, de 50.000 milions d'euros al teixit productiu". És el que ha reclamat el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, per salvar l'economia. El líder patronal ha intervingut davant del Fòrum Europa i ha donat per bones les previsions de la UE pel que fa a la recuperació econòmica a l'estat espanyol, que fixa per al 2023, més tard que en la resta de les economies europees. Però ha afirmat que si s'actua enèrgicament es pot aconseguir abans. Sánchez Llibre ha assegurat que l'empresariat "dona l'any 2020 per perdut". L'endemà que la patronal presentés el seu informe de conjuntura , el president de Foment ha fet una crida a les administracions perquè surtin al rescat de l'economia productiva i ha explicat les accions "contundents" que l'Estat ha de prendre consicència que l'economia necessita una injecció directa de recursos al nostre teixit productiu. S'ha referit expressament als àmbits més afectats per la crisi, com el turisme, l'hostaleria i l'hoteleria, el transport, la cultura i els esports.Si l'Estat necessita diners per injectar a les companyies en situació precària, l'Estat disposa de bons estris, segons el cap de la patronal. Un d'ells és emetre més deute públic. Ha dit en relació a això que en aquests moments el BCE està comprant deute espanyol en considicons extraordinàries. Dels 140.000 milions d'euros que han de venir dels fons europeus, una part poden anar a reformes estructurals i això és un bon mecanisme en mans de l'Estat. També es pot recórrer a la condonació d'impostos i buscar un equilibri que permeti condonar part dels crèdits de l'ICO rebuts per les empreses amb problemes de viabilitat."Som un país pobre", ha assegurat el líder empresarial. "No tenim els mateixos recursos que un país com Alemanya", un país on l'Estat ha abonat el 70% dels ingressos perduts per les empreses quan han hagut de tancar per imperatiu legal. Sobre les resistències dels governs per incrementar el deute públic, ha sostingut que deixar que les empreses tanquin i es perdin llocs de treball és un escenari encara pitjor.Sobre els pressupostos de l'Estat, a la pregunta de si li agraden els comptes que s'estan debatent al Congrés, Sánchez Llibre ha afirmat que el que volen els empresaris és que hi hagi uns pressupostos, que són essencials per superar la crisi. No ha volgut entrar en el debat sobre el dúmping fiscal de Madrid. Ha defensat una "fiscalitat competitiva" que en aquests moments "no es dona a Catalunya".Ha reclamat un nou sistema de finançament autonòmic i eliminar l'impost del patrimoni, que ha qualificat d'injust i confiscatori. Ha fixat aquest impost com un objectiu a abatre i ha anunciat un proper recurs d'inconstitucionalitat, una iniciativa que espera que tindrà el suport de la CEOE.Com ha fet en altres intervencions, el presdient dels empresaris ha insistit en la necessitat, més a llarg termini, de fer una aposta forta per reforçar la indústria. Sánchez Llibre ha afirmat que l'economia catalana hauria de tenir una indústria que suposés el 23% del seu PIB, entroncant amb la tradició del teixit econòmic català. Ha fet una apel·lació a invertir en les àrees on el país és més competititu, com en l'aigua o la biomedicina.Ha demanat al govern que surti de les eleccions catalanes previstes per al 14-F que tingui "un full de ruta conseqüent per sortir de la crisi produïda per la Covid". Ha dit que patronal i sindicats han anat de la mà en aquests mesos, des de ,l'inici de la pandèmia, en una complicitat que ha definit de "sensacional".Ha mostrat confiança que de les urnes sorgeixi un govern "fort i solvent que tingui en compte la veu dels agents socials" i que es passi pàgina de l'actuació de l'executiu català en els darrers mesos. Sánchez Llibre ha subratllat l'esperit de col·laboració de la patronal amb el Govern de la Generalitat, però ha criticat que estigui "dividit" i que no escolti els agents socials. A la pregunta de si caldria ajornar les eleccions davant la crisi pandèmica, el president de Foment ha afirmat que "les eleccions no e spoden ajornar i necessitem un govern fort l'abans millor".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor