Té un accident, fuig corrents i deixa el cotxe en marxa al mig de la calçada a Terrassa

El 112 ha informat aquest dimarts, a les 20.57 h, d'un accident entre dos vehicles al carrer de Sant Tomàs amb l'avinguda del Vallès de Terrassa. Després del xoc, un dels implicats ha fugit corrents i ha deixat el seu cotxe en marxa al mig de la calçada.Una unitat de la Policia Municipal de Terrassa ha acudit al lloc dels fets i ha comprovat que el vehicle obstaculitzava el pas, per tant l'han hagut de retirar de la via. Els agents han denunciat al conductor per fugir del lloc de l'accident.

