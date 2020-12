Almenys dos morts en l'incendi d'una nau industrial ocupada a Badalona

Continuem amb una trentena de dotacions #bomberscat a l'incendi de la nau industrial de #Badalona

Treballem intensament, però queden moltes hores de feina fins a poder controlar i apagar el foc i poder entrar a l'interior. L'incendi està completament desenvolupat. pic.twitter.com/t3nwltv85A — Bombers (@bomberscat) December 9, 2020

Imatges de l'incendi de #Badalona, que continua actiu



Al lloc treballant tots els efectius d'@emergenciescat



Es manté en Alerta el pla #PROCICAT pic.twitter.com/C6v0Y9oebD — Protecció civil (@emergenciescat) December 9, 2020

Almenys hi ha hagut dos morts en l'incendi de la nau industrial abandonada i ocupada que des de les nou de la nit d'aquest dimecres crema a Badalona. També hi ha 17 ferits, sis dels quals en estat greu i menys greu, tots elles hospitalitzats. La majoria dels ferits s'han fet les lesions perquè han saltat de l'edifici.No es descarten més víctimes, ja que segons els càlculs de l'Ajuntament a dins la nau hi han arribat a conviure de 150 a 200 persones, moltes d'elles sensesostre i immigrants sense papers.El Bombers han pogut estabilitzar el foc a les 4 de la matinada i a les set del matí ja ha quedat controlat. Hi segueixen treballant una trentena de dotacions.La principal preocupació ara és l'estructura de l'edifici, que està molt malmesa i que dificulta els treballs dels cossos d'emergència, tal com ha insistit el conseller Miquel Samper en una compareixença davant dels mitjans a les vuit del matí. Un cop hi ha hagi llum de dia i es tingui una vista perimetral de tot l'edifici, els Bombers decidiran si entren intentant aguantar l'estructura o s'ha de desenrunar per tal de comprovar si hi ha més persones a dins. Es treballa amb la hipòtesi que el foc podria haver afectat dues naus, una a tocar l'altre.Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquesta nit una trentena de persones. Diverses persones també han escapat de les flames saltant per les finestres de l'edifici.La nau, de planta baixa i tres pisos, està en risc de col·lapsar i els efectius no saben en aquests moments quantes persones han pogut quedar atrapades a dins. "És impossible de saber", ha dit el subdirector general operatiu dels Bombers, David Borrell. També ha remarcat que, tal com s'ha desenvolupat el foc, "és incompatible trobar persones amb vida". En la mateixa línia s'ha expressat el conseller d'Interior, Miquel Sàmper: "No hi trobarem persones amb vida, es incompatible amb la virulència de l'incendi".Sàmper ha qualificat l'incendi de "demolidor" i ha alertat que caldrà fer un "treball concís i ferm" pel risc que la nau col·lapsi durant l'incendi. Un cop aquest estigui extingit, els Mossos obriran una investigació per determinar si el foc ha estat provocat o fortuït.Per la seva banda, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha detallat que, dels 17 atesos, dos han estat traslladats en estat crítics als hospitals Vall d'Hebron i Germans Trias i Pujol. Pel que fa als quatre greus, tres han estat traslladats a Can Ruti i un a l'Hospital del Mar. Onze persones més han resultats ferides lleus i han estat donades d'alta pel SEM.L'alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que l'Ajuntament ja havia advertit que aquesta nau estava ocupada, que "hi podia haver una desgràcia", i que s'havia actuat urbanísticament per intentar el desallotjament. El consistori ha xifrat entre 100 i 200 les persones que en un moment o altre hi podia haver dins de la nau, "en funció del moment i de les circumstàncies". De fet, ha assegurat que aquest mateix dijous al vespre patrulles de la Guàrdia Urbana de Badalona i de la Policia Nacional estaven fent un control perimetral fins a 15 minuts abans de l'inici de l'incendi per "problemes de convivència"."És una tragèdia", ha dit, tot demanant en aquests moments "diferenciar el que és important del que és urgent". Albiol creu que ara toca "donar resposta a l'incendi" i que els serveis socials atenguin les persones que han pogut sortir de l'edifici, que ha quantificat en 60, entre les rescatades pels Bombers i les que han sortit pel seu propi peu. L'alcalde ha garantit que els afectats "no hauran de dormir al carrer".A més d'Albiol i dels consellers Sàmper i Vergés, fins al lloc de l'incendi s'hi ha desplaçat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i el director general de la Policia, Pere Ferrer, entre altres responsables del Departament d'Interior.En les tasques de l'incendi hi treballen els Bombers de la Generalitat, que han rebut el suport dels Bombers de Barcelona. També s'hi ha desplaçat responsables del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), per donar suport als afectats.

