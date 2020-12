Almenys 17 ferits, cinc de greus, en l'incendi d'una nau industrial ocupada a Badalona

Continuem treballant amb 23 dotacions #bomberscat en l'incendi de #Badalona. Hem activat Grup de Suport Operatiu #GROS i Centre de Comandament #CCB. El foc encara està actiu. Segons les darreres informacions, consten 4 ferits greus.@BCN_Bombers @Badalona_GUB @semgencat @mossos — Bombers (@bomberscat) December 9, 2020

🔴 Actualització: el #SEM ha atès 17 persones en l’incendi de #Badalona, 5 d’elles greus. 16 unitats #SEM activades i estem muntant una Àrea Sanitària Mòbil #ASM al lloc@bomberscat https://t.co/5DntLS54aa — SEM. Generalitat (@semgencat) December 9, 2020

Almenys 17 persones ferides, cinc d'elles greus, és el balanç provisional (fet pel SEM sobre les 23h) de l'incendi en una nau industrial abandona i ocupada que s'ha originat aquest dimecres poc abans de les nou de la nit a les cruïlles del carrer Guifré amb el carrer Tortosa de Badalona. Hi ha més d'una vintena de dotacions dels Bombers treballant per apagar les flames, que es concentren sobretot a la planta superior d'un edifici de quatre altures.També s'han activat 16 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han traslladat els ferits a diferents centres sanitaris. Els Mossos també són a l'indret i recomanen no acostar-se a la zona per seguretat. El SEM, a banda, ha muntat una Àrea Sanitària Mòbil al lloc per atendre els ferits in situ.

