Espanya també deixarà entrar els que presentin un test de plasma negatiu a l'aeroport

Espanya també acceptarà als aeroports un test de plasma (TMA) negatiu per poder entrar al país i els menors de sis anys no hauran de presentar cap prova. Són dues de les modificacions que el govern espanyol aplicarà a partir d'aquest dijous, quan es publiqui al BOE, a banda de permetre que la documentació pertinent es pugui presentar en alemany i francès, a més d'en castellà i en anglès com fins ara.Ho ha anunciat el ministre de Sanitat, Salvador Illa, al costat de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, en la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial de Salut, durant la qual ambdós no han descartat flexibilitzar restriccions i poder reobrir pistes d'esquí si les tendències a la baixa de la pandèmia es mantenen les pròximes setmanes.Durant la trobada amb els mitjans, que ha tingut lloc a Saragossa, Illa i Darias han coincidit a reforçar el missatge que els consellers de Salut de les Comunitats Autònomes també han subratllat en el Consell Interterritorial: "per Nadal ens quedem a casa". "Aquest és un Nadal diferent, però ens hi hem d'adaptar per poder-ne celebrar molts més després", ha subratllat Darias, que ha afegit: "Ho devem als que ja no hi són".Illa, de la seva banda, ha celebrat que la xifra de 193 infectats per cada 100.000 habitants a l'Estat, així com el fet que no hi ha cap Comunitat Autònoma que superi els 300 per 100.000. Però ha recordat que la xifra que es busca és la de 25 casos per 100.000, per la qual cosa ha reiterat que cal "no abaixar la guàrdia".A l'entorn de la preocupació del sector dels esports de neu per la prohibició d'obrir les estacions d'esquí, Illa i Darias han subratllat que els esports a l'aire lliure no presenten gran risc de transmissió, però, en canvi, han alertat que no passa el mateix amb les activitats posteriors, les que es fan un cop han tancat les pistes.En tot cas, cap dels dos ministres ha descartat un escenari de flexibilització de les restriccions en les properes setmanes si es mantenen les tendències de la corba a la baixa de la pandèmia de la covid-19, un escenari que podria incloure la reobertura de les estacions d'esquí. "Són determinants els pròxims dies", ha reiterat la ministra Darias per subratllar la importància que la ciutadania respecti els protocols sanitaris determinats per les autoritats.

