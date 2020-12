El Liceu suspèn «La Traviata» mentre el Govern no li permeti ampliar l'aforament

Altres notícies que et poden interessar

El Gran Teatre del Liceu ha anunciat aquest dimecres que es veu "obligat" a suspendre les funcions de La traviata fins que el Procicat anunciï "la revisió i rectificació" del topall màxim de 500 persones en grans equipaments culturals. Aquesta mesura, afegeix en un comunicat el Liceu, impossibilita que es pugui arribar al mínim del 50% del seu aforament total i és per aquest motiu que, tal com es va anunciar a l'última Comissió Executiva, el Teatre no contempla seguir fent funcions "per motius econòmics, artístics i de reputació".El Liceu apunta que estarà a l'espera d'aquesta revisió del Procicat per ampliar el seu aforament, que s'aplicaria a partir del dia següent de l'anunci de la rectificació de la normativa. El teatre es posarà en contacte amb els afectats el dia abans –matí/migdia- de cada funció per confirmar-los la seva cancel·lació, i per tant el retorn de l'import de l'entrada en menys de 72 hores laborables.Com l'equip del Liceu va anunciar, el repartiment artístic de La traviata continuarà a Barcelona davant l'última possibilitat de poder tornar a engegar les funcions, tan bon punt aquesta revisió es faci efectiva.

