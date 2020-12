Arriben les compres a través de WhatsApp: t'expliquem com funciona

Les cistelles de la compra ja estan disponibles a WhatsApp. Aquesta opció permet explorar el catàleg de productes d'un comerç i enviar comandes fàcilment a través de l'app. Així doncs, l'objectiu és facilitar el procés de compra de clients i comercials, tot i que de moment encara no és possible pagar des de la mateixa aplicació.Per tal de poder fer servir aquesta nova funció, cal accedir a la finestra de xat del negoci o empresa en qüestió i clicar la icona de compra per tal de visualitzar el catàleg de productes. Un cop allà, es poden explorar i escollir els ítems que es vulguin afegir a la cistella.En cas de qualsevol dubte, es disposarà de la possibilitat de xatejar amb el venedor abans de finalitzar la compra, que no serà definitiva fins que no sigui confirmada. Per tal de realitzar-la caldrà utilitzar un mètode de pagament extern a l'aplicació acordat amb el comerç.Així doncs, tot i que de moment podem començar a utilitzar aquesta nova funció, quedarà pendent el sistema de pagament integrat a l'aplicació, que ja ha estat habilitat en països com Índia o Brasil, però que de moment no està disponible globalment.