Joan Carles I paga 680.000 euros a Hisenda per evitar una causa judicial

Joan Carles I ha pagat a Hisenda un deute de 678.393,72 euros per evitar una causa judicial sobre l'ús de targetes opaques que esquitxa part de la família reial. Segons ha informat el seu advocat, Javier Sánchez-Junco, a través d'un comunicat, el rei emèrit ha presentat una declaració "sense requeriment previ" per regularitzar la seva situació tributària. Joan Carles, continua el comunicat, "continua a disposició" de la Fiscalia per qualsevol tràmit o actuació que consideri oportuna.El rei emèrit es troba fugat als Emirats Àrabs Units des de l'estiu, i ni la Moncloa ni la Casa Reial han donat cap explicació. Davant la notícia d'aquest pagament, la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha evitat fer cap comentari. "No tenim res a dir, forma part d'una actuació de caràcter personal del rei Joan Carles", ha dit.Aquesta setmana ha transcendit que Joan Carles ha fet saber al seu entorn que vol tornar a Espanya a passar uns dies durant les festes de Nadal. La Casa Reial no ho veu clar però està analitzant la situació. En tot cas, Joan Carles no té previst tornar a la Zarzuela, fe que podria provocar una crisi institucional, i només trepitjaria Espanya amb l'aprovació del seu fill, Felip VI, i del govern espanyol que continua evitant donar detalls de la fuga del monarca en ple agost.Amb el pagament de més de mig milió d'euros a Hisenda, Joan Carles pretén regularitzar la seva situació pel que fa a les targetes opaques. Anticorrupció fa setmanes que investiga el moviment de diverses targetes de crèdit que utilitzaven el rei emèrit i la seva dona, Sofia de Grècia, així com altres membres de la família reial entre els quals no hi hauria ni Felip VI ni Letícia ni les dues filles, Elionor i Sofia.Aquest, però, no és l'únic escàndol que plana sobre Joan Carles. Fa mesos que la Fiscalia estreny el cercle de la corrupció del rei emèrit, però no acaba de concretar. Ara com ara hi ha almenys tres investigacions obertes: la de les comissions de l'AVE a la Meca, que previsiblement s'arxivarà, una causa per blanqueig de capitals que afectaria l'emèrit i la qüestió de les targetes opaques. A banda, hi ha també una querella d'Òmnium Cultural que el Suprem ha de decidir si admet a tràmit o no. El ministeri fiscal ja s'hi ha pronunciat en contra.

