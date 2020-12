El govern espanyol regularà els tests ràpids d'autodiagnòstic de Covid

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que l'executiu regularà els tests d'anticossos d'autodiagnòstic de Covid-19, després que comunitats com la de Madrid hagin defensat necessitat de facilitar aquesta eina de diagnòstic a la ciutadania. Illa ha destacat que aquesta eina de diagnòstic podria transmetre una "sensació de falsa seguretat" i ha avançat que "més que prohibir" la venda d'aquesta mena de tests, el que es farà és regular-la.Les proves de detecció ràpida d'anticossos "no han de ser usades per diagnosticar infecció activa" pel coronavirus, segons ha afirmat aquest dimecres en un comunicat la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses. L'entitat considera que aquestes proves tenen un rendiment "menor" que el de les proves realitzades als laboratoris, amb més "falsos positius" i "falsos negatius".En la roda de premsa posterior al consell interterritorial de Salut, Illa s'ha referit a les "qüestions d'interpretació correcta" dels resultats dels tests d'autodiagnòstic i també ha remarcat que cal "assegurar la comunicació dels resultats a la xarxa pública" perquè la Covid-19 és una malaltia de declaració obligatòria.En aquest sentit, ha defensat "procedir amb la màxima cautela i sempre amb evidència científica". Illa no ha aclarit si el Ministeri autoritzarà la venda dels tests d'antígens en farmàcies, que reclama Madrid. "Procedirem no amb pressa, sí amb seguretat", ha apuntat.D'altra banda, el ministre ha reiterat la necessitat de reduir la mobilitat per Nadal només quan sigui imprescindible per visitar familiars. Així ho ha indicat després de la reunió del consell interterritorial de Salut, en què s'ha reunit amb els consellers autonòmics. "Hi ha hagut acord dels consellers que per Nadal ens quedem a casa i celebrem amb el nostre grup de convivència", ha explicat."Algú està en contra que dues persones que mantenen una relació afectiva que no cau en la definició clàssica de família es trobin la nit de Nadal?", ha qüestionat el ministre, en resposta a una pregunta sobre el terme ambigu de "persona propera" que es pot visitar en una altra comunitat autònoma, segons inclou el pla de Nadal de l'executiu.Illa ha recordat que la pandèmia continuarà durant mesos, malgrat els avanços en el camí cap a la vacunació , i ha reclamat que mentre continuïn els contagis de Covid-19 es mantinguin totes les mesures de precaució.Sobre la vacunació, el ministre ha explicat que les comunitats s'estan preparant per administrar els medicaments a la ciutadania quan la UE els autoritzi. El consell de ministres ha acordat que les vacunes quedaran exemptes d'IVA , igual que els tests PCR de coronavirus.Aquest dimecres el Ministeri de Sanitat ha notificat 9.773 casos nous de coronavirus, dels quals 2.305 han estat diagnosticats en les darreres 24 hores. Això suposa una davallada respecte a la xifra de 9.331 del mateix dia de la setmana anterior. Fins ara s'han contagiat 1.712.101 persones a tot l'Estat des de l'inici de la pandèmia.Pel que fa a la incidència acumulada, a hores d'ara se situa en 193 casos per cada 100.000 habitants, per darrere dels 215 casos d'aquest dilluns. Això implica, segons Illa, que la pandèmia evoluciona "relativament bé" a Espanya, si bé el ministre ha recordat que l'objectiu és arribar als 25 casos per cada 100.000 habitants.

