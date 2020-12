El Suprem demana a la Fiscalia que es posicioni sobre l'indult dels presos polítics

El Tribunal Suprem ha demanat aquest dimecres a la Fiscalia que es posicioni sobre si cal concedir o no l'indult als presos polítics. El ministeri fiscal haurà de traslladar la seva opinió a l'alt tribunal, i aquest s'haurà de pronunciar sobre la qüestió a través d'un informe no vinculant que haurà d'enviar al govern espanyol. És un pas més en la tramitació d'aquesta mesura de gràcia que pot concedir la Moncloa i que algunes veus situen que es podria atorgar abans d'acabar l'any. De tota manera, els presos de l'1-O i l'independentisme consideren que l'indult és "un pedaç" i reclamen una llei d'amnistia. JxCat, ERC i la CUP han acordat avui mateix una proposta de resolució per pressionar en aquest sentit al Congrés.Tot apunta que la Fiscalia i el Suprem es pronunciaran en contra de concedir l'indult als presos independentistes. La setmana passada la sala segona va tombar-los el tercer grau argumentant que era "prematur" i el ministeri fiscal ha estat l'organisme més bel·ligerant contra l'independentisme des de 2017. En tot cas, el posicionament del Suprem no és vinculant per al govern espanyol, que serà qui prendrà la decisió final en consell de ministres. Avui mateix, Maria Jesús Montero, portaveu de l'executiu, ha esquivat l'oferta del PP de pactar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a canvi de no concedir el perdó als presos del procés.No hi ha terminis per aprovar indults i els tràmits poden fer-se o bé en quatre mesos o trigar molt més. Paral·lelament, el Congrés preveu abordar en les properes setmanes una reforma del Codi Penal per modificar el delicte de sedició, una via que també podria facilitar la sortida dels presos polítics de la presó, però que, com amb els indults, seria una mesura que només afectaria els líders de l'1-O i no resoldria el conflicte polític. L'opció de l'amnistia, que l'independentisme vol que afecti els represaliats des de 2013, no sembla que hagi de tenir èxit perquè el PSOE s'hi continua oposant amb l'argument que no hi cap en el marc de la Constitució.Mentrestant, els presos tornen a estar tancats a la presó sense tercer grau ni sortides per treballar o fer voluntariat. Només poden sortir amb els permisos ordinaris, i no tots hi tenen encara accés. A banda, a la duresa de la presó s'hi sumen també les estrictes mesures sanitàries arran del coronavirus, que es tradueixen a la pràctica en més de 20 hores al dia tancats a les cel·les.

