Un estudi revela un efecte perillós produït habitualment per la Covid-19

Un de cada sis pacients hospitalitzats amb Covid-19 ha patit esdeveniments trombòtics; segons un estudi publicat a la revista Chest. L'autor principal és el Cap de Pneumologia de l'Hospital Universitari Ramón y Cajal, el doctor David Jiménez, i hi han participat experts epidemiòlegs, de malalties respiratòries i especialistes d'universitats i hospitals dels Estats Units, el Regne Unit i França.



Els investigadors expliquen que la malaltia causada pel SARS-CoV-2, a més de provocar patologies respiratòries, pot predisposar els pacients a patir esdeveniments tromboembòlics venosos com a conseqüència de la hipòxia, la inflamació excessiva o l'activació plaquetària.

La malaltia tromboembòlica venosa es caracteritza per la formació d'un coàgul sanguini, amb freqüència a l'interior d'una vena profunda de les cames. De vegades, aquests coàguls es desprenen i arriben a l'arbre arterial pulmonar, fet que origina una tromboembòlia del pulmó.A més, a aquest augment del risc de trombosi, de vegades s'hi suma un sagnat augmentat originat pel desequilibri entre la producció i destrucció de plaquetes, el consum de factors de coagulació en el context d'una inflamació greu i l'ús d'agents antiplaquetaris o anticoagulants.La revisió s'ha realitzat sobre més de 18.000 pacients ingressats per Covid-19 recollits en 49 estudis de diferents països, entre l'1 de gener i el 31 de juliol del 2020. Així, van observar que el 17% d'aquestes persones havien patit un esdeveniment trombòtic venós, amb major risc en els ingressats a UCI, on la prevalença arriba al 28%, davant del 7% dels pacients internats en unitats d'hospitalització convencionals.

