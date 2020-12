Jordi Farré regalarà pizzes i tatuatges als socis que li donin suport

Pizzes i tatuatges. Aquestes són dues de les promeses de Jordi Farré, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona, en la seva presentació. Així, Farré assegura que regalarà pizzes del prestigiós Fabián Martín -que ha conduït l'acte- i tatuatges de l'escut del Barça als socis que signin a favor de la seva precandidatura, anomenada Nou Impuls FCB.Per al precandidat, superar la frontera de les 2.278 necessàries per presentar-se com a candidat a les eleccions és un repte, així que ha buscat fórmules imaginatives per donar "color" en un moment "gris" i atreure més socis.En matèria esportiva, Farré s'ha mostrat convençut de lligar la renovació de Leo Messi: "Si soc president el dia 24, Messi renovarà el dia 25". El camí seria "oferir-li un projecte il·lusionant", fet per al qual sent que "tenim la capacitat".En el nou projecte, Farré compta amb un nom potent: Neymar. Segons el precandidat, "és un jugador rendible que al final surt baratíssim, perquè després has d'anar a vendre i és millor fer-ho amb un jugador top".

