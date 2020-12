L'oci nocturn pot reobrir de dia al País Valencià

Altres notícies que et poden interessar

Els establiments d'oci nocturn del País Valencià podran realitzar activitats de restauració i hostaleria "compatibles amb la seva llicència o autorització" en horari diürn. L'espai de la pista es podrà destinar a instal·lar taules, ja que el ball no està permès i les persones que consumeixin sempre hauran estar assegudes.En concret, els locals podran tornar a servir copes i realitzar les activitats que duien a terme normalment, encara que no podran dedicar-se a d'altres aspectes diferents de restauració. Així s'explica en una resolució de les conselleries de Sanitat i Justícia, publicada aquest dimecres en un Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) extraordinari, que explica que l'exercici de l'activitat "s'ajustarà a les mesures preventives, limitacions d'aforament i altres condicions establertes per la normativa sanitària vigent per als establiments d'hostaleria i restauració, incloses les limitacions horàries".L'autorització, en vigor des del moment de la publicació, s'aplicarà als establiments de sales de festes, discoteques i sales de ball que acreditin, amb la presentació d'una declaració responsable davant l'Ajuntament, que les pistes de ball estan ocupades per taules i cadires, guardant els aforaments i distàncies necessaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor