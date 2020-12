La Guàrdia Urbana de Barcelona desallotja una festa multitudinària en un bloc d’apartaments turístics

La policia municipal va rebre l'avís cap a dos quarts de quatre de la matinada per molèsties. Quan els agents van arribar al lloc van observar persones als balcons de l’immoble cridant i ballant. En el lloc hi havia el gestor dels pisos turístics que va manifestar que l’immoble hauria d’estar buit en la seva totalitat ja que no hi havia cap reserva vigent.La patrulla va demanar la presència de més patrulles degut a la gran afluència de persones a l’edifici i, acompanyada pel gestor dels pisos, va accedir a l’immoble on va comprovar que les portes dels 12 apartaments havien estat manipulades. A l’interior van localitzar 49 persones, tres d’elles menors d’edat, que no respectaven les mesures sanitàries establertes.