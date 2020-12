L'Ajuntament es compromet a intervenir per evitar el desnonament de quatre famílies a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a intervenir en l'ordre de desnonament amb data oberta que afecta el número 42 del carrer Gayarre , a Sants, on hi viuen quatre famílies que van ocupar els pisos fa gairebé dos anys. El compromís ha arribat després que aquest dimecres el Grup d'Habitatge de Sants (GHAS), que va impulsar l'ocupació, hagi ocupat la seu del districte de Sants-Montjuïc i s'hagi reunit amb el regidor Marc Serra.L'ordre de desnonament obert preveu que el desallotjament es pugui produir en qualsevol moment entre el 7 i el 22 de desembre. El govern espanyol va modificar la llei per prohibir aquesta pràctica però els jutges continuen dictant desnonaments sense fixar dia i hora exactes . Com a resposta el GHAS ha organitzat activitats ininterrompudes davant del bloc per fe guàrdia.El govern municipal s'ha compromès a elaborar informes "detallats" des dels serveis socials per transmetre als jutjats que la situació socioeconòmica de les famílies desaconsella que siguin desnonades. En l'ordre de desnonament obert, a la qual ha tingut accés, el jutjat de primera instància 4 de Barcelona assegura que els serveis socials municipals tenen constància del procediment de desnonament amb data oberta des de l'1 d'octubre i no han informat de cap actuació per pal·liar la situació d'emergència de les famílies. Fonts municipals responen que dues de les quatre famílies són ja a la mesa d'emergència del Consorci de l'Habitatge a l'espera que se'ls adjudiqui un pis, i que les altres dues estan en tràmit d'incorporar-s'hi.L'Ajuntament també ha assegurat que mediarà amb la propietat i escriurà una carta pública al titular. La propietària del bloc de Gayarre és Bardon Services, l'empresa d'Antonio Fernández Bardón. Va comprar el bloc al fons MK Premium, amb la intenció de vendre els pisos a un preu més alt. Abans que ho pogués fer, però, hi van entrar sis famílies. El juny del 2019 va contractar l'empresa Desokupa per fer-les fora i, finalment, va tancar un acord amb dues d'elles perquè marxessin a canvi de diners. Les altres quatre es van quedar i encara hi són. Demanen a Bardón un lloguer social, però el propietari no hi ha accedit.El consistori també s'ha compromès a posicionar-se públicament contra el desnonament i a assegurar l'acompanyament dels serveis socials i la mesa d'emergència a les famílies afectades. També a intercanviar informació amb el GHAS sobre qualsevol novetat que una de les dues parts rebi sobre el procediment judicial de desnonament.El bloc ja va rebre una amenaça de desnonament al novembre i aleshores els recursos de les defenses dels afectats van aconseguir ajornar el desallotjament. Ara, aquest pot arribar en qualsevol moment.

