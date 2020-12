Nou brot en una residència d'avis: gairebé 50 infectats a Santpedor

Altres notícies que et poden interessar

Nou brot en una residència d'avis de Catalunya. L'Ajuntament de Santpedor ha comunicat aquest dimecres un focus de contagis a la residència l'Onada Can Jorba. CatSalut ha realitzat proves PCR a tots els residents i als professionals. Han donat positiu 43 residents i 5 treballadors. D'aquests, la majoria són asimptomàtics i estan aïllats. D'entre els avis i àvies afectats, cinc revesteixen gravetat.La direcció del centre assegura totes les "garanties d'assistència i atenció" als residents. Les famílies dels residents estan sent informades, a la vegada que se'ls demana col·laboració.Des de l'Ajuntament apel·len a la responsabilitat de tothom i reiteren la necessitat d'extremar les mesures preventives, sobretot d'higiene, distància social i evitar les reunions amb familiars i amb amics per "protegir la gent gran i protegir-se tothom".

