L'Estat defensa la fusió de CaixaBank amb Bankia perquè permetrà recuperar ajudes públiques

La vicepresidenta d'assumptes econòmics, Nadia Calviño, ha comparegut aquest dimecres a petició pròpia al Congrés per donar compte de la fusió de CaixaBank amb Bankia , una entitat participada majoritàriament per l'Estat a través del Fons de Reestructuració Bancària (FROB). L'Estat tindrà un 14% de les accions del nou banc.Era "l'operació més convenient", ha defensat, per garantir la solvència de l'entitat resultant, per reforçar el sistema financer espanyol i per afavorir una recuperació de part de les ajudes públiques injectades en Bankia. "No només genera valor sinó que millora les possibilitats del FROB de recuperar les ajudes públiques i defensar l'interès dels contribuents", ha argumentat.La suma de Bankia i Caixabank "donarà lloc a una entitat més gran" capaç d'assumir els "reptes" de la digitalització i "maximitzar la rendibilitat" en un entorn de tipus d'interès baixos, que perjudiquen el negoci dels bancs.La fusió de les dues entitats, pendent de l'autorització del regulador, és una aliança que crearà el primer banc espanyol per volum d'actius. La nova entitat superarà el Santander com l'entitat que encapçala el rànquing de bancs de l'Estat, i tindrà una participació majoritària de CaixaBank. L'entitat presidida per Jordi Gual tindrà el 74,2% del capital de l'entitat.Com en anteriors processos similars, l'absorció de Bankia es traduirà en una retallada de sucursals i també acomiadaments d'una part de la plantilla, que entre les dues entitats suma 51.000 treballadors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor