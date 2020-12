Barcelona es queda sense la nova seu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques

Només unes dècimes ens han separat de Bonn per acollir el @ECMWF.



Felicitem la ciutat guanyadora i agraïm la unitat institucional entorn la candidatura així com el lideratge del @BSC_CNS i de @mitecogob.



Seguirem treballant per fer de Barcelona capital de ciència a Europa. https://t.co/NYe53atemO — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) December 9, 2020

Finalment, no ha estat possible per molt poc.



Des de #Barcelona volem agrair la feina conjunta @sanchezcastejon @Teresaribera @AranchaGlezLaya @astro_duque @ramontremosa i de l'equip tècnic del @BSC_CNS que ens ha permès presentar una candidatura impecable per acollir el @ECMWF. — Jaume Collboni (@jaumecollboni) December 9, 2020

Barcelona no acollirà la tercera seu del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mig Termini (ECMWF per les sigles en anglès), després que la candidatura de la ciutat alemanya de Bonn s'hagi imposat. Bonn s'afegirà a les dues seus que ja té l'organisme, una a Reading, al Regne Unit, i l'altra a Bolonya, a Itàlia, que el 2021 acollirà el nou superordinador del centre i començarà a funcionar el 2022. A mitjans del 2021 es començarà a traslladar personal a Bonn, i les oficines estaran plenament operatives el 2026.El Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mig Termini és una organització independent intergovernamental formada per 22 estats membres i 12 associats. Va néixer el 1975 i té 360 treballadors de més de 30 països. Produeix prediccions meteorològiques globals i altres dades tant per als seus membres com per a la comunitat científica i empresarial en general.La missió principal de l'organisme és produir pronòstics meteorològics numèrics i monitorar el sistema de la Terra; dur a terme investigacions científiques i tècniques per millorar les habilitats de pronòstic, i mantenir un arxiu de dades meteorològiques.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha felicitat la ciutat guanyadora en un missatge al Twitter i ha agraït la "unitat institucional" entorn la candidatura, així com el lideratge del Barcelona Supercomputing Center (BSC) i el ministeri espanyol per a la Transició Ecològica. "Seguirem treballant per fer de Barcelona capital de ciència a Europa", ha afirmat Colau, que ha assenyalat que s'ha quedat només a "unes dècimes" de Bonn.Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, també ha apuntat que "no ha estat possible per molt poc" i s'ha sumat als agraïments tant al govern espanyol com al català i l'equip tècnic del BSC. Collboni ha assegurat que la candidatura de Barcelona per acollir un nou equipament del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques de Mitjà Abast.

