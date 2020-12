Retiren del mercat diversos productes làctics molt coneguts per la presència d'aigua oxigenada

L'empresa Lactalis Nestlé Productes Frescos (LNPF) ha informat a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) de la retirada del mercat de diversos lots de les seves begudes de tipus shake a causa de la possibilitat de residus d'aigua oxigenada utilitzada per a la desinfecció dels envasos abans d'omplir-los amb els productes, fet que podria provocar un gust picant i irritació a la boca.Els productes i lots afectats són els següents:- Nescafé Shakissimo Espresso Latte 190 ml (26/01/2021)- Nescafé Shakissimo Vanilla Latte 190 ml (26/01/2021)- Nescafé Shakissimo Decaf 190 ml (02/02/2021)- Nescafé Shakissimo Caramel Latte 190 ml (02/02/2021)- Nescafé Shakissimo Sabor Galetes 190 ml (02/02/2021)- Nesquik Shake 190 ml (27/01/2021)- Copa choco nata marca El Corte Inglés 4 x 100g (09/12/2020)- Copa choco nata marca Milsani (Aldi) 4 x 100g (12/12/2020)LNPF ha informat també a clients i consumidors perquè procedeixin a retirar el producte de la venda a el públic a través dels següents enllaços:Amb tot, es recomana a les persones que tinguin al seu domicili aquests productes que s'abstinguin de consumir-los i segueixin les indicacions assenyalades per l'empresa per a la seva devolució.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor