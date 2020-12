Vacunes i tests contra la Covid-19 quedaran exempts d'IVA

Altres notícies que et poden interessar

La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dimecres que fruit d'un acord de la Comissió Europea s'aplicarà un IVA del 0% a les vacunes contra la Covid-19 i als tests, "bàsicament PCR", fins al 31 de desembre del 2022.La ministra ha recordat que les vacunes seran gratuïtes i administrades pel sistema sanitari segons l'esquema planificat pel ministeri, que prioritza els grups de població més vulnerables. "Espanya ha estat una de les impulsores de la mesura", ha destacat la ministra portaveu, que ha reservat els detalls concrets a futurs consells de ministres.La mesura encara no s'ha aprovat i l'executiu espanyol no ha concretat quins tests es beneficiaran del nou tipus d'IVA, a banda de les proves PCR, una dada important atès que prenen força altres tests com els d'antígens. La portaveu ha assegurat que es coneixerà aquest detall en alguna de les reunions del consell de ministres que se celebraran abans que acabi l'any.Montero ha cridat la ciutadania a continuar mantenint les mesures contra el coronavirus, unes mesures que confia que serveixin per continuar reduint els contagis del virus. "És important que continuem estant vigilants, atenguem totes les instruccions que es vagin marcant per part de les comunitats i el Ministeri de Sanitat, i que entre tots siguem capaços d'aportar el nostre gra de sorra per mantenir a ratlla el virus fins que tinguem la vacuna", ha defensat.En tot cas, Montero ha recordat que el consell interterritorial de salut d'aquest dimecres debatrà aquestes qüestions en una trobada en què es posaran sobre la taula les dades del Ministeri i de les comunitats sobre la pandèmia. En la trobada també s'analitzarà la situació actual de la vacuna i els passos que queden a fer per part de l'Agència Europea del Medicament i també per part de l'agència espanyola.

