El Govern debat reobrir els centres comercials i manté, per ara, el pla per Nadal

El Govern resoldrà en les "pròximes hores o dies" si reobre els centres comercials per evitar que es repeteixin les aglomeracions que s'han produït en els darrers dies en indrets com el centre de Barcelona. A més, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha assegurat que el pla amb flexibilitzacions per als dies de Nadal "es mantindrà", una afirmació que arriba després que el mateix conseller d'Interior, Miquel Sàmper, admetés que s'hauria de revisar si les dades de la pandèmia empitjoraven.La portaveu ha fet, de nou, una crida a la "responsabilitat i la coresponsabilitat" i ha titllat de "preocupants" les imatges dels darrers quatre dies. De fet, ha demanat a la ciutadania "sentit comú" i que, si va a comprar, ho faci de forma individual o en màxim grups de dos. "No estem en una situació de normalitat", ha advertit. Tot i això, ha afirmat que està en debat si s'obren els centres comercials per "esponjar" l'afluència de ciutadans que van a fer les compres per Nadal, especialment aquells espais que són a l'aire lliure.Budó ha recordat que les dades epidemiològiques no permeten un canvi de tram en el pla de flexibilització de mesures i que, per tant, es mantindrà el confinament municipal del cap de setmana. Al mateix temps, però, ha assegurat que, ara per ara, el Govern mantindrà el pla per celebrar el Nadal tal i com està concebut, amb un topall de trobades de deu persones de màxim dues bombolles de convivència. En aquest sentit, Budó ha subratllat que "la ventilació" dels domicilis és "més important que les distàncies".De tota manera, el pla de Nadal estarà en qüestió fins a última hora. Són diverses les veus que des de dins i des de fora del Govern demanen revisar-lo en funció de les dades epidemiològiques. L'últim en pronunciar-se en aquest sentit ha estat Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, que ha demanat analitzar de manera "racional" el pla en funció de la situació de l'epidèmia, especialment arran del pont, per veure si hi ha un increment de contagis. La investigadora Clara Prats també va demanar fa uns dies que les restriccions previstes per Nadal es revisessin una setmana abans de les festes.

