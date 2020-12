La Fiscalia investiga el brot a la residència de Tremp

Altres notícies que et poden interessar

La Fiscalia de Lleida investiga si es van complir els protocols davant el brot de coronavirus que, de moment, ja ha causat 42 morts a la residència d'avis de Tremp . Així, el ministeri públic demanarà aquesta setmana documentació al Departament de Salut per acreditar el procés d'actuació del centre. De moment, però, no consta que cap família hagi denunciat els fets, ni als Mossos d'Esquadra ni penalment a la justícia.Actualment en aquest equipament de la tercera edat hi ha 92 residents i 42 treballadors amb Covid-19, segons les dades facilitades pel Departament de Salut.Des del 28 de novembre, el centre està gestionat per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), després que la setmana anterior els casos pugessin de 57 a 150 i es decidís intervenir la residència. Ara aquesta funciona com un hospital, amb tres torns de metges i infermeres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor