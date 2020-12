El Govern promou un nou tipus de pisos de lloguer amb espais compartits

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha aprovat un nou decret llei amb l'objectiu d'impulsar l'habitatge de lloguer a Catalunya a través d'una nova modalitat: allotjaments amb espais comuns compartits. Segons ha explicat el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es tracta d'habitatges en els quals l'espai privatiu és inferior a l'establert per llei però que amb la suma dels espais comunitaris no serà inferior als metres quadrats que fixa la normativa.Calvet ha explicat que requerirà d'una modificació de la llei d'habitatge i ha defensat que aquest tipus d'habitatge permetrà donar resposta a l'emancipació de la gent jove, donar resposta a la creixent mobilitat laboral i formativa i a noves modalitats residencials per a la gent gran.El Govern també ha anunciat una actualització dels preus de venda i de renda màxims dels pisos de protecció oficial, una actualització que no es feia des de l'any 2008 i que considera que s'ha de fer per promoure'n la constricció. Segons Calvet, l'objectiu és impedir "l'increment abusius" dels preus de l'habitatge de protecció social un cop es renoven els contractes perquè s'ajustin només a l'increment de l'IPC.El conseller ha insistit que l'executiu català treballa en una triple estratègia en matèria d'habitatge: incrementar el parc d'habitatge social, facilitar l'accés a l'habitatge de lloguer -sigui social, assequible o de mercat lliure- i contenir les rendes en els contractes.El Govern ha aprovat aquest decret just el dia en què el govern de la Moncloa ha ajornat el decret que permetria frenar els desnonaments.

