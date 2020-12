GastroNadal Online: propostes d'àpats nadalencs a càrrecs dels millors xefs del país

El Nadal s’apropa… i amb ell, una edició especial de @gastroevents, #GastroNadal2020! 🍴🎄



L’#AntigaFàbrica rebrà alguns dels xefs més reconeguts de Catalunya, que cuinaran en directe les propostes dels seus restaurants per al sopar de Nadal d’aquest any. Save the date! 🔔 pic.twitter.com/2NuZl1UARI — Estrella Damm Cat (@EstrellaDammCat) December 7, 2020

El proper dissabte 12 de desembre, l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona es convertirà en el plató principal de la primera edició del, un esdeveniment online en el qual reconeguts xefs d’arreu de Catalunya elaboraran les propostes gastronòmiques que han preparat per aquestes festes de Nadal als seus restaurants.Un total de vint-i-un xefs de reconeguts restaurants repartits per tot el territori català participaran en aquesta iniciativa, promoguda i organitzada per Estrella Damm i GastroEvents, en la qual explicaran el que es courà per Nadal als seus establiments, posant a l’abast dels seus seguidors el receptari més complet i variat de la cuina nadalenca d’enguany, i que també oferiran en format delivery, per tal que durant aquestes festes es puguin emportar i gaudir a casa. A més, el reconegut sommelier Ferran Centelles proposarà el maridatge ideal d’algunes d’aquestes elaboracions amb cerveses Damm.Receptes d’ahir i d’avui que prepararan, des de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm o des de les cuines dels seus restaurants, des de dos quarts de deu del matí i fins a dos quarts de vuit del vespre. Més de deu hores de la millor gastronomia que podran seguir-se. Hi haurà, entre altres, els germans Roca, Fermí Puig, Nandu Jubany, Carles Abellán, Oriol Castro i Ada Parellada.Una iniciativa més que es fa sota el paraigües de #quenosapaguinelsfogons , amb el propòsit de donar suport al sector de l’hostaleria, un dels sectors que més ha patit les conseqüències de la crisi sanitària derivada de la Covid-19.

