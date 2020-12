Polèmica a una residència de Terrassa per l'arribada d'usuaris d'un altre centre amb un brot

Altres notícies que et poden interessar

Fins a quin punt haver passat el coronavirus t'assegura la immunitat total contra la Covid-19? És la pregunta que es fan moltes famílies d'usuaris de la residència pública Mossèn Homs de Terrassa per qüestionar la no separació de pacients sans dels positius a la planta 2 del centre.En declaracions a, alguns familiars es mostren "molt preocupats" pel que consideren una "mala gestió" del geriàtric, que ha esquivat fer declaracions en aquest mitjà. L'Ajuntament de Terrassa ha acollit aquest dimecres una reunió entre les famílies, l'alcalde, Jordi Ballart, i la regidora de Salut, Mònica Polo, per tractar la situació.Tot va començar el 23 d'octubre: cinc usuaris d'una altra residència afectada per un brot van entrar al centre, qualificat "de referència" -segons el director- per la instal·lació d'oxigen en algunes habitacions. Ho van fer com a negatius, però tres dies després se'n va confirmar el positiu.Les famílies troben "incomprensible que es posés en perill la vida dels residents" d'aquesta manera", portant usuaris externs, i "potencialment positius", venint d'un centre afectat per un brot. En una carta, els denunciants expliquen que "per rentar-se les mans, la Generalitat ens va assegurar que el virus va entrar a l'edifici per via d'un treballador el dia 29 d'octubre". Però els avis estaven confinats des del dia 26.En el moment d'aquesta publicació, el Departament de Salut no havia respost la petició d'aquest mitjà sobre el tema.Aleshores va iniciar-se un aïllament de tots els residents fins al 19 de novembre, el qual, segons els familiars "era innecessari i perjudicial" per a persones "presumptament immunes". Els dubtes, asseguren, són constants, i la transparència de la residència, critiquen, és "inexistent" des del març: "Ni una reunió, ni una sessió informativa, tot ho coneixem a última hora i amb comunicats mal redactats i que deixen molts dubtes".La planta 2 va ser l'escollida per albergar tots els positius, però sense evacuar-ne els residents que estaven sans. Molts d'aquests van passar el virus a la primera onada, i segons la direcció un test serològic practicat l'11 de novembre va constatar la immunitat de tothom qui l'havia passat, entre residents i treballadors. Ara bé, les famílies es queixen que durant les visites, se'ls obliga a mantenir la distància i totes les precaucions amb els residents, sense poder mantenir contacte estret, la qual cosa, diuen, "deixa amb mal gust".L'edifici va ser, a priori, sectoritzat. Tanmateix, tal com expliquen els familiars, la separació es va fer "amb una cinta a terra, això és tot". De manera que els treballadors transitaven amb llibertat "sense més remei" per les zones considerades "bruta i neta".Aquest episodi que les famílies consideren una "negligència" s'ha saldat amb cinc persones mortes a la residència Mossèn Homs de Terrassa. En aquest sentit, aplaudeixen l'esforç dels treballadors, però apunten a la "mala gestió" del centre com a causant de l'episodi. Per això, demanen explicacions a la direcció per convertir la residència en un "pseudohospital", ja que entrar positius és entrar "mort física i mental".També els llancen un dard per fer una "dubtosa gestió" de la presumpta immunitat dels usuaris. Aquest dimecres 9 de desembre s'han reunit amb l'Ajuntament per tractar la situació i demanar-los explicacions i actuacions.

