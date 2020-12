Mor Jordi Nadal, gran referent de la història econòmica

Ahir morí Jordi Nadal Oller (Cassà de la Selva, 16/3/1929-Barcelona, 8/12/2020). Historiador i mestre d’historiadors. Deixeble de Jaume Vicens Vives. Sense les seves aportacions no es podria entendre ni la història de la població (Catalunya i Espanya) ni la revolució industrial. — Joaquim Nadal (@quimnadal) December 9, 2020

L'historiador Jordi Nadal i Oller ha mort aquest dimarts a Barcelona. Nascut a Cassà de la Selva el 1929, Nadal va estudiar filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona. El 1957 es va doctorar en Història i va continuar els seus estudis a Tolosa, París i Liverpool. El 1970 va entrar a la Universitat Autònoma de Barcelona per ocupar la càtedra d'història econòmica i el 1981 es va traslladar a la Universitat de Barcelona, on hi va estar fins a la seva jubilació, el 1999.Una de les seves obres més conegudes és El fracàs de la revolució industrial a Espanya, 1814 – 1913 (1975). Així mateix, també és autor de llibres com Història de la Caixa de Pensions (1981), Sant Martí de Provençals, pulmó industrial de Barcelona (1992) o La cara oculta de la industrialització espanyola (1994). El 1997, Nadal va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.El nebot de l'historiador, Joaquim Nadal, ha lamentat la seva pèrdua: "Sense les seves aportacions no es podria entendre ni la història de la població (Catalunya i Espanya) ni la revolució industrial", ha manifestat a través de Twitter. Així mateix, ha destacat les seves qualitats com a "intel·lectual apassionat" i investigador "exigent intransigent amb la indolència i la incompetència".Institucions com la Universitat de Girona o la Fundació Ernest Lluch també han traslladat el seu condol als familiars i amics de Nadal, "tot un referent per a historiadors i economistes". També han expressat les seves mostres de condol la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, o el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Girona per Guanyem Girona, Lluc Salellas. "Se'n va un dels grans intel·lectuals del país, però deixa bons deixebles", ha manifestat en el seu compte de Twitter.

