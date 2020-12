Un estudi demostra que un dia de dieta és suficient abans d'una colonoscòpia

Un estudi dels professionals de la Unitat d'Endoscòpia Digestiva de l' Hospital Parc Taulí de Sabadell ha demostrat que els pacients que s'han de preparar per fer-se una colonoscòpia en tenen prou amb un dia de dieta. Fins i tot, amb 24 hores "millora la tolerància de la persona i la neteja del còlon per a la seva preparació" de cara a la prova. Això demostra que "no són necessaris, ni més efectius" els tres dies de dieta que es prescriuen de manera estàndard.El règim alimentari per a la preparació d'una colonoscòpia contempla tres jornades amb un menú baix en fibra i en la ingesta d'una solució evacuant. El treball demostra que fent exactament el mateix un sol dia, el resultat és calcat que fent-ho en tres.El principal investigador de la investigació, Salvador Machlab, apunta que aquesta disminució de temps millora l'experiència del pacient en el procés de preparació. A més, Machlab afegeix que, fent un dia de dieta, s'han trobat amb "més casos de preparació excel·lent" que no pas fent-ne tres.A partir d'ara, el resultat s'aplicarà entre tots els pacients de centre hospitalari, on anualment es duen a terme una mitjana d'un miler d'aquestes analítiques, dins el programa de cribratge, i unes altres 4.000 a petició dels especialistes.La investigació, que ha estat publicada a la revista Digestive Endoscopy, ha tingut una durada de dos anys i ha comptat amb 855 participants del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor