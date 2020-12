​Els policies que van anar al Marroc a recollir ADN de familiars d'Es-Satty van tenir un paper testimonial

Dos agents de la Policia Nacional que van viatjar al Marroc per obtenir mostres de l'ADN de familiars de l'imam de Ripoll Abdelbaki Es-Satty han explicat a la sessió d'aquest dilluns al judici del 17-A a l'Audiència Nacional que la seva actuació va ser testimonial, ja que tant la cerca dels familiars d'Es-Satty com la presa de les mostres genètiques i l'anàlisi i custòdia de l'ADN va ser realitzada per la policia marroquina. Un dels agents ha relatat que "les mostres les van prendre policies marroquins" i també "es van fer càrrec d'elles". La Policia Nacional va observar el procés, però no va manipular res ni es va poder endur les mostres d'ADN a Espanya.Els metges forenses o biòlegs marroquins que van fer les proves d'ADN no han testificat com a pèrits perquè el Marroc ha rebutjat la comissió rogatòria sol·licitada per l'Estat espanyol. El president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha explicat que el Marroc ha rebutjat que els pèrits viatgin a Madrid per la situació sanitària i que no poden testificar per videoconferència perquè no hi ha conveni entre els dos països per a fer-ho. Tampoc es poden fer preguntes per escrit.Els agents de la Policia Nacional han explicat que van acompanyar la policia marroquina a prendre mostres de la mare i el germà d'Es-Satty a un poble "recòndit" i també d'una filla de l'imam, que els va dir que feia set anys que no veia el seu pare. "Eren molt humils", recorden. Les traduccions les feia la policia marroquina i el viatge al Marroc el van fer el desembre del 2017.La Policia Nacional havia enviat una consulta via Interpol el 25 d'agost de 2017 en la qual s'adjuntava el perfil genètic que es va trobar al pis d'Es-Satty a Ripoll perquè el Marroc fes saber a les autoritats espanyoles si hi havia coincidència. Davant la manca de coincidència es van prendre aquestes mostres.Els agents de la policia espanyola no es van poder endur les mostres d'ADN ni tampoc còpia dels documents de la policia marroquina que van signar. Tampoc recorden l'idioma en què estaven escrits aquests texts. Els agents expliquen que les gestions les fa la policia marroquina perquè allà "l'autoritat la tenen ells".No van localitzar ni a la dona d'Es-Satty ni a la resta de fills de l'imam, de qui no han sabut dir quants fills tenia. Tampoc van trobar el pis que sospiten que freqüentava a Tetuan.Diversos agents dels Mossos d'Esquadra han admès que algunes de les empremtes localitzades a la casa d'Alcanar, on la cèl·lula de Ripoll preparava explosius, no han pogut ser identificades. Els agents van robar empremtes d'Abdelbaki Es Satty entre la documentació, però altres no es van poder identificar ni amb els fitxes policials ni amb les bases de dades especialitzadesEl primer testimoni al judici del 17-A ha estat un veí de Ripoll que jugava a futbol amb un dels membres de la cèl·lula mort en els atemptats de Barcelona i Cambrils. El jove, molt a la defensiva davant les preguntes de les acusacions, ha dit que va veure Driss Oukabir, un dels acusats, vestit amb una túnica i resant al carrer al costat d'una església prop del Mercadona. "Ho vam veure tots, era normal", ha dit el testimoni.A preguntes de les acusacions, ha dit que coneixia Driss "de vista" i s'havien creuat alguna vegada pel poble. "El dec haver vist dues o tres vegades pel poble, però no hi tinc cap relació", ha apuntat, i ha especificat que quan el va veure resant "estava bastant lluny, a uns 50 metres". "El vaig identificar perquè era ell", ha insistit, tot i que no ha pogut donar gaires detalls més i ha admès que no el va veure de cara. "El vaig identificar pel perfil, a uns diversos metres", ha dit

