JxCat, ERC i la CUP pressionen des del Parlament per una llei d'amnistia al Congrés

Junts per Catalunya, ERC i la CUP han registrat al Parlament una proposta de resolució que reclama que es promogui una llei d'amnistia al Congrés dels Diputats. En un moment en què la tramitació dels indults va per llarg i que el PSOE i Podem estan encallats per les discrepàncies sobre quan i com plantejar la reforma del delicte de sedició en el codi penal, els partits independentistes pressionen per la via que consideren que donarà resposta, no només als presos polítics, sinó a tots els represaliats.En el text registrat, els tres grups demanen la supressió des qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per a totes les actuacions circumscrites al procés independentista català des de l'1 gener del 2013 i fins a l'entrada en vigor de la llei. La proposta detalla, doncs, que aquesta amnistia ha d'incloure els delictes de rebel·lió i sedició, de malversació quan estigui vinculat a la sedició, de prevaricació, falsedat, malversació de cabals públics, desobediència o revelació de secrets i tots els relacionats amb l'organització del 9-N i de l'1-O.També els actes d'expressió i d'opinió realitzats a través de la premsa, xarxes o mitjans que tenen a veure amb el conflicte polític i hagin estat associats a un delicte d'odi, així com les actuacions contra l'ordre públic que, per exemple, s'hagin pogut produir en protestes i manifestacions.La proposta de resolució també recull que l'amnistia ha d'estar directament vinculada a una solució "efectiva" al conflicte polític que inclogui el reconeixement del dret a l'autodeterminació. També demanen que es repari els danys causats a les persones represaliades i a les seves famílies. Finalment, fa una crida a la societat catalana a mobilitzar-se i donar suport a aquesta llei que ha de permetre l'alliberament dels presos, el retorn dels exiliats i l'arxiu de totes les causes judicials obertes arran del procés. Per vehicular aquest consens, els grups independentistes aposten per crear un acord nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.La proposta s'ha registrat just el dia en què el dirigent dels comuns i president de Podem al Congrés, Jaume Asens, ha reconegut haver "perdut la paciència" amb el govern espanyol davant la falta de resposta al camí dels indults i de la proposta de reforma del delicte de sedició. Segons el seu criteri, l'indult s'està tramitant de forma "massa lenta" i ha criticat que el PSOE ajorni la reforma penal. "Potser el PSOE ho està endarrerint perquè vol recuperar vot de Cs", ha dit en una entrevista a TV3.Després d'aquestes declaracions, caldrà veure què voten els comuns a la proposta de resolució presentada pels independentistes al Parlament. El focus estarà també centrat en el posicionament dels socialistes catalans, que sempre s'han mostrat contraris a la llei d'amnistia.

