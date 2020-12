Dani Gallardo, condemnat a quatre anys i mig de presó per les protestes de la sentència a Madrid

Dani Gallardo ha estat condemnat a quatre anys i mig de presó per les protestes de la sentència de l'1-O a Madrid. El jove gadità va passar més d'un any en presó preventiva i va ser alliberat després del judici . L'Audiència de Madrid ha fet pública avui la sentència i assumeix la tesi Fiscalia segons la qual Gallardo va agredir un agent de la policia espanyola. El ministeri fiscal demanava fins a sis anys de presó pels delictes de desordres públics, atemptat contra l'autoritat i lesions greus.L'advocat de Gallardo, Karim Benamar, ha dit en declaracions aque la condemna "no se sosté jurídicament" i assegura que la causa té implicacions polítiques. Benamar lamenta que la sentència es basi en testimonis policials "contradictoris" i no tingui en compte alguns fets, com que l'agent afectat no hagi pogut acreditar degudament les lesions. Ara la defensa recorrerà la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Madrid. "Hem perdut la primera batalla de manera demolidora, però encara queda molt recorregut", l'advocat. Gallardo, de 23 anys, va ser detingut el 16 d'octubre de 2019 arran de les protestes per la sentència de l'1-O a Madrid. El jove sempre ha negat els fets i va dir al judici que no participava de les protestes ni formava part de cap grup antisistema, fet que va comportar que el Moviment Antirepressiu de Madrid se'n desvinculés.un cop acabat el judici apuntaven que les pericials mèdiques evidencien que les lesions no són compatibles amb el relat dels fets i que en cap moment els agents van córrer un risc greu a la integritat física. Tampoc coincideix amb la realitat el relat que han fet els tècnics de l'ajuntament de Madrid en relació amb els contenidors cremats aquell dia al centre de la capital espanyola. A les conclusions, la defensa de Gallardo va insistir en les contradiccions de la versió policial. Segons el relat de la Fiscalia, Gallardo participava en una manifestació a la Plaza Canalejas de Madrid juntament amb un grup de 80 persones "que portaven pals i llambordes" i que "van causar desperfectes al mobiliari urbà i van agredir altres vianants". Els agents antidisturbis que s'havien desplegat amb motiu de la concentració els van perseguir fins a la Plaça Santa Ana però alguns membres del grup "van fer barricades amb contenidors i els van intentar incendiar".Els agents van agafar la seva amiga Elsa Vilkki, que segons el relat de la Fiscalia també havia participat "juntament amb la massa violenta en nombrosos danys al mobiliari públic i a les agressions als vianants". Segons aquest relat de la Fiscalia, mentre un dels agents l'intentava retenir "l'acusat Dani Gallardo el va colpejar per l'esquena i de manera violenta amb un pal de fusta d'uns 90 cm de llarg i 7 d'ample amb sis claus que el travessaven" en dues ocasions al casc de l'agent. Un altre agent el va detenir i ha hagut de passar més d'un any a la presó abans de rebre una sentència molt dura, però que es pot recórrer.

