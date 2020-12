Les morts per Covid-19 a la residència de Tremp s'enfilen a 42

Dos noves defuncions han fet augmentar aquest dimecres a 42 les persones que ja han perdut la vida pel brot de coronavirus a la residència Fundació Fiella de Tremp, segons ha pogut confirmarde fonts properes al centre. Segons les mateixes fonts, el brot de la residència continua actiu i afecta actualment 92 residents i 42 treballadors.D’aquests 92 residents positius, 80 es troben a la residència i 11 estan ingressats a l’ Hospital Comarcal del Pallars de Tremp. A més, hi ha un positiu provinent d’aquest brot a la residència de Guissona. Aquest últim és un cas que en el dia del seu trasllat, el passat dissabte 28 de novembre , era negatiu, i que ha esdevingut positiu posteriorment.La xifra de negatius entre els usuaris de la residència continua als cinc: tres estan al Centre Geriàtric de la Pobla de Segur, un a la residència de Guissona i un altre a la pròpia residència Fundació Fiella de Tremp, que s’hi manté pel seu delicat estat de salut.Val a dir que a les 42 persones que han traspassat no s’hi inclouen les tres morts que s’han registrat a la residència trempolina des del passat dia 19 i que no tenen relació amb el brot.El Departament de Salut va acordar el passat 27 de novembre intervenir la residència de gent gran de Tremp per "estabilitzar" el brot de Covid-19, després que en una setmana es tripliquessin el nombre de casos i s'arribés als 150 positius (120 residents i 30 treballadors).En Comú Podem s'ha mostrat preocupat pel reallotjament de residents de la Fundació Fiella de Tremp a centres geriàtrics de la Pobla de Segur i Guissona i el perill de propagació de la Covid-19 que aquest fet pugui suposar. Tres d'aquests residents traslladats de centre han donat positiu.Per tot, En Comú Podem ha registrat una bateria de preguntes adreçades al Govern exigint explicacions sobre quines mesures urgents s'estan adoptant davant el brot de Covid-19 a la residència de Tremp. La formació també ha demanat al Govern sobre les mesures adoptades per reforçar la sanitat al Pallars i perquè no s'han derivat els casos més greus als hospitals Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida.El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha defensat aquesta setmana en la comissió d’investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran la feina feta durant la primera onada de la pandèmia. “És una realitat que s’ha donat a tot Europa i també a tot el món”, ha justificat. El conseller ha negat l’existència d’una ordre per “no traslladar residents a hospitals” i ha assegurat que les actuacions que van fer “sempre” van seguir “el criteri clínic dels sanitaris”.“La gent gran ha estat la més afectada a tot el món, no només a Catalunya”, ha dit. També ha reconegut que les residències “no estaven preparades” per afrontar una pandèmia com la de la Covid-19.Al seu torn, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha defensat també la gestió de les residències i ha explicat que gràcies als "mesos d'aprenentatge" de la primera onada de la pandèmia, en la segona onada els casos de coronavirus a les residències han caigut un 52%, mentre que s'han detectat un 227% més de casos en la població general.

