El 61% de catalans defensa que un organisme controli el patrimoni dels familiars de polítics

La percepció de corrupció a Catalunya està caient els darrers anys, però la ciutadania reclama mesures contundents per fer-hi front. Així ho assenyala el baròmetre 2020 sobre la corrupció, presentat aquest dimecres pel director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, el qual assenyala que un 85,8% dels enquestats defensa que un organisme independent controli el patrimoni i l'activitat econòmica dels càrrecs polítics i, d'aquests, un 70,6% faria extensiu aquest control als familiars dels polítics. Un 60,6% dels catalans, per tant, reclama l'actuació àmplia d'aquest organisme.És un percentatge similar al del baròmetre de fa dos anys, quan era del 61,7%. Així mateix, un 77,5% defensa que un càrrec públic hauria de ser apartat del lloc tan aviat com hi hagués indicis de corrupció, sense necessitat d'esperar a la sentència, mentre que un 16,5% el mantindria fins que arribés la possible condemna i un 3,2% deixaria que l'implicat decidís. El 2018, un 86% creia que havia de ser cessat ja sense condemna.Malgrat tot, la percepció de corrupció ha caigut els darrers anys, ja que el 2014 hi havia un 82,3% dels catalans que creia que hi havia molta o bastant corrupció, un percentatge que s'ha reduït fins al 67%. Tot i això, Gimeno no es mostra satisfet, ja que, "malgrat que s'ha millorat, el que queda és molt elevat i gens satisfactori" i, segons coincideixen els organismes internacionals, "la corrupció és, junt a la pandèmia, la major amenaça per l'economia i estabilitat".Pel que fa a preguntes més concretes, un 78,6% dels catalans està molt o bastant d'acord amb que "hi ha uns vincles massa estrets entre negocis i polítics", així com un 69,7% opina que "hi ha manca de transparència en les decisions polítiques". El director d'Antifrau alerta, en tot cas, que "el context influeix en el baròmetre" i fins i tot un 61,2% creu que les situacions d'emergència com l'actual pandèmia augmenten el risc de corrupció.Aquest sondeig s'ha presentat coincidint amb el dia internacional de la lluita contra la corrupció i apunta que 79,5% considera molt i bastant greu el problema de la corrupció. Un 40,6%, en aquest sentit, considera que s'ha mantingut estable els darrers anys, mentre que un 30,1% creu que ha augmentat i un 20,8%, que ha disminuït.Un dels aspectes més vinculats a la corrupció els darrers anys ha estat el finançament dels partits i encara un 43,1% creu que aconsegueixen recursos il·legalment i un 36,8%, no. Els partits, de fet, són la institució on més enquestats afirma que la corrupció està molt o bastant estesa, en un 76,5% de les respostes, seguits de les entitats financeres (70,2%), els mitjans de comunicació (59,3%), els sindicats (53,5%) i les empreses privades (52,5%).Pel que fa als àmbits amb més corrupció, els més citats són les obres públiques (76,1%), l'urbanisme (67,7%), la justícia (58,9%) i els habitatges de protecció oficial (50%). En tot cas, un 59% creu que les administracions públiques són poc o gens transparents i un 67% percep molt o bastant que aquestes tracten de forma privilegiada les persones i entitats afins al govern. El contacte directe amb la corrupció, però, no ha crescut els darrers anys.

