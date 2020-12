Foment reclama ajudes directes immediates per salvar les empreses

Altres notícies que et poden interessar

Es confirma el procés de recuperació però persisteixen els elements d'incertesa, i es fan imprescindibles els ajuts directes a les empreses. Així han resumit Valentí Pich i Salvador Guillermo, de la comissió d'Economia de Foment del Treball, l'escenari de l'economia catalana en la presentació de l'informe de conjuntura del tercer trimestre.Des de la patronal, han afirmat que si es comparen les mesures adoptades per respondre als efectes de la crisi amb les de l'estat espanyol, "Espanya ha fet bé els ERTO" (que afecten 750.000 persones a l'estat espanyol, 200.000 a Catalunya) i els crèdits de l'ICO, però, en canvi, "en ajudes directes s'ha estat per sota de França i Alemanya".Guillermo i Pich han recordat les dades del Banc d'Espanya, que assenyala que hi ha engtre un 4% i un 8% de les empreses en perill, però aquesta xifra respon a les que informen al Banc d'Espanya, que són les que disposen d'un coixí rellevant. Això no inclou tot el teixit empresarial, del petit hoteler al taxista. Els directius patronals han mostrat la seva sorpresa per la manca d'una acció coordinada de totes els administracions, amb mesures com una rebaixa de l'IBI per part dels ajuntaments."La vacuna condicionarà el nostre creixement", ha assegurat Valentí Pich, però en el menterstant, Foment ha insistit en la necessitat de transferències directes a les empreses per superar la crisi. Guillermo i Valentí Pich, de la direcció de la patronal, han insistit en què cal dimensionar de forma acurada el volum d'ajuts i que abans de final de desembre totes les administracions públiques han d'implementar les ajudes de manera efectiva.Han reclamat expressament a la Generalitat que responguin als sectors "desesperats" per la situació. "Sense ajut directe, moltes empreses que han esgotat les seves reserves podrien no continuar", ha assegurat Salvador Guillermo. Per això "no s'ha de tenir por d'un increment del dèficit aquest any perquè del que es tracta és de salvar les empreses".L'índex general de la xifra de negocis de les activitats de serveis a l'estat espanyol va caure un 13,8% anual el setembre, xifra similar a la de juliol i agost, tot i que hi ha un repunt respecte a l'abril, quan e sva produir una contracció del 41,5%. Destaca la reducció d'aquest indicador en l'hostaleria (amb un -48,4%). Pel que fa al sector serveis a Catalunya, va caure un 5,5%, similar a la mitjana del conjunt d'Espanya (-5,3%).La xifra de negocis de la indústria es va contraure un 6,1% anual a l'estat espanyol, que implica una recuperació respecte dels mesos previs, però encara lluny del panorama anterior a la Covid. En el cas de Catalunya, l'índex general de xifra de negocos va baixar un 5,5%, sent la mitjana de l'Estat un -3,3%.L'índex de producció industrial (corregit dels efectes estacionals i de calendari) va registrar un descens del 3,4% anual per al conjunt d'Espanya el setembre, el que suposa una millora en comparació amb les caigudes del segon trimestre. A Catalunya, l'índex general va augmentar un 0,8% (la mitjana de l'estat és del -0,6%).En un sector tan essencial com el turisme, en l'acumulat al mes d'octubre, van arribar a l'estat espanyol uns 17,9 milions de visitants, és a dir, un 86,6% menys que en el mateix període de l'any anterior. Catalunya -amb 3,7 milions de visitants, el 21% del total- va registrar una disminució del 78,5% anual.La patronal catalana fa seves les previsions de l'OCDE per a l'estat espanyol, que projecten una evolució del PIB d'un 5% l'any 2021 i del 4% el 2022. L'organisme assenyala que les restriccions dutes a terme per afrontar la Covid i els efectes que estan tenint en sectors sensibles com el turisme reduirien la recuperació a Esoanya mentre no es disposi d'una vacuna efectiva. L'OCDE recomana enfocar les ajudes fiscals als sectors més vulnerables.

