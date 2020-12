L'OMS rebutja la vacunació obligatòria contra la Covid-19

L'Organització Mundial de la Salut considera que proporcionar a la població bona informació sobre la vacunació contra la Covid-19 seria més efectiu que fer la immunització obligatòria. "Ens serveix molt més presentar dades i beneficis del vaccí, i deixar que la gent prengui les seves decisions", assenyala el director d'Emergències Sanitàries de l'OMS, Mike Ryan.

La directora del departament d'Immunització de l'OMS, Katherine O'Brien, s'expressa en la mateixa línia i indica que facilitar a la població vacunar-se contra la Covid-19 és més beneficiós que dictar normes.En la seva opinió, es necessita "un temps i un lloc que sigui convenient perquè les persones es vacunin, en instal·lacions que siguin d'alta qualitat i proporcionin un ambient positiu".

Tot i això, els experts de l'OMS sí que han reconegut que és probable que un petit nombre de grups poblacionals, com els treballadors sanitaris, acabin sent obligats a vacunar-se.



Diversos països ja han establert com a obligatòria la vacunació contra la Covid-19. En alguns països, com Rússia, Hongria o Eslovènia, les enquestes han demostrat que gran part de la població desconfia de rebre la vacuna contra la malaltia, que ja ha deixat més de 67,4 milions de contagiats i més d'1,5 milions de morts a tot el món.

