Dimiteix l'alcalde de Premià de Mar

L'alcalde de Premià de Mar, Miquel Àngel Méndez, ha anunciat aquest dimecres la seva renúncia. En un comunicat gravat en vídeo que s'ha fet públic avui, Méndez ha explicat que els motius de la renúncia tenen veure amb la manca de motivació i força moral per afrontar la resta del mandat després de comprovar com de difícil s'ha tornat la situació política des de les darreres eleccions municipals.Miquel Àngel Méndez (JxCAT-PDECat) ha dit també que la decisió de renunciar estava presa de temps enrere, però que ha preferit esperar que es concretés el pacte de govern amb el PSC-UxP-CP i que s'aprovés el pressupost municipal de 2020 abans de fer-la efectiva.L'alcalde de Premià de Mar va viure mesos enrere fortes tensions al municipi arran de diversos atacs a joves migrants . Llavors Méndez va denunciar "inseguretat" a Premià i va demanar augmentar la presència de Mossos . També va reclamar a la Generalitat i l'Estat que accions davant la situació dels joves immigrants: "La Generalitat tutela els menors però quan arriba la majoria d'edat els deixa al carrer, sense llar i sense feina i això genera problemes que patim la societat".Méndez s'ha mostrat satisfet de la feina feta durant aquests anys, ha agraït la feina als regidors, personal municipal, companys de candidatura i votants, i s'ha posat a disposició del govern per ajudar en el que es cregui convenient. Al ple de desembre, que se celebrarà dimecres 16, es formalitzarà la renúncia de l'alcalde.Miquel Àngel Méndez haurà estat al govern de Premià de Mar durant 13 anys, 10 com a primer tinent d'alcalde, des de les eleccions municipals de 2007, i 3 com a alcalde de la vila. Va arribar a l'alcaldia el desembre de 2017 substituint Miquel Buch i va ser reelegit alcalde després que la seva formació, JxCAT-PDECat, guanyés les eleccions municipals del maig de 2019.

