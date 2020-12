El Banc Santander va blanquejar diners d'espanyols a Suïssa

Un informe del Banc d'Espanya conclou que el Banco Santander va col·laborar en el blanqueig i l'evasió de capital de desenes de clients espanyols a Suïssa. Segons informa aquest dimecres El Confidencial , l'entitat presidida per Ana Botín hauria fet transferències sense identificar els emissors i els receptors a HSBC Suïssa, un dels bancs més investigats als Estats Units i Europea per l'ocultació generalitzada de patrimonis.Només entre 2005 i 2008, es van produir 1.070 operacions entres les dues entitats per un import de 73,9 MEUR. Entre elles hi apareixen noms com el de l'expilot de motos Jorge Lorenzo, que va moure 850.000 euros. L'Audiència Nacional investiga set directius i exdirectius de l'entitat espanyola per aquesta causa.

